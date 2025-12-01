Зеленский встретился с Ермаком после увольнения: новые подробности 1.12.2025, 10:46

3,484

Андрей Ермак

Между ними произошел сложный разговор.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на следующий день после увольнения, 29 ноября, приходил к Владимиру Зеленскому на разговор, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в понедельник, 1 декабря.

Между Ермаком и Зеленским состоялся сложный разговор, но без криков, как сообщали СМИ ранее. Собеседники медиа рассказали, что отставка стала сильным ударом для экс-руководителя ОП.

«Когда решение было принято, Ермак сразу написал заявление об отставке, быстро собрал вещи. На второй день снова зашел на Банковую, но уже просто поговорить — все-таки его с Зеленским связывает долгий путь вместе», — говорится в материале.

Информированный источник агентства рассказал, что толчком к увольнению Ермака стал не только скандал по делу «Мидас», но и отношения внутри команды, «все значительно шире».

