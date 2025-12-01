закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы придумали лучший способ борьбы с мошенниками

1
  • 1.12.2025, 10:54
  • 2,648
Белорусы придумали лучший способ борьбы с мошенниками

После этого приема они бросают трубку.

Звонки телефонных мошенников стали притчей во языцех не только во всех пабликах правоохранительных органов, но и темой для шуток и интернет-мемов. Белорусские пользователи соцсетей даже придумали собственный способ «борьбы» с телефонными мошенниками, пишет Telegraf.

Лучшей защитой» от мошенников, как оказалось, является… белорусский язык. Таким лайфхаком поделился один из пользователей соцсети Threads. Мужчина сразу «раскусил» мошенников — звонили с российского номера и предлагали бесплатную замену ключей от домофона. Участников популярной схемы телефонного «развода» даже не смутило, что звонили они жителю загородного дома — непреодолимым препятствием стало другое.

«Когда я сказал: «Калi ласка, размаўляце са мной на беларускай мове», они растерялись и положили трубку», - поделился своей историей мужчина.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип