«Куча дыма, а там вояки стояли»
- 1.12.2025, 11:04
Грохот в Бердянске вызвал сильный переполох.
Во временно оккупированном украинском Бердянске произошел мощный взрыв, который прервал разговор российских оккупантов. В результате успешной операции украинской разведки и движения сопротивления против оккупации захватчики понесли серьезные потери среди личного состава и техники.
Как сообщает ГУР, 19 ноября 2025 года около 23:20 по минскому времени на въезде во временно оккупированный Бердянск под пропагандистским билбордом собрались российские военные. Их неторопливый разговор был внезапно прерван мощным взрывом.
В результате успешной операции ГУР и Движения сопротивления пять оккупантов из так называемой «Росгвардии» были уничтожены, еще четверо получили тяжелые ранения, повреждены два вражеских пикапа и бронированный автомобиль «Тигр».
Грохот в Бердянске вызвал сильный переполох — на место уничтожения российских оккупантов пригнали машины скорой помощи и пожарных.