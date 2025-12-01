закрыть
«Куча дыма, а там вояки стояли»

  • 1.12.2025, 11:04
  • 1,146
«Куча дыма, а там вояки стояли»

Грохот в Бердянске вызвал сильный переполох.

Во временно оккупированном украинском Бердянске произошел мощный взрыв, который прервал разговор российских оккупантов. В результате успешной операции украинской разведки и движения сопротивления против оккупации захватчики понесли серьезные потери среди личного состава и техники.

Как сообщает ГУР, 19 ноября 2025 года около 23:20 по минскому времени на въезде во временно оккупированный Бердянск под пропагандистским билбордом собрались российские военные. Их неторопливый разговор был внезапно прерван мощным взрывом.

В результате успешной операции ГУР и Движения сопротивления пять оккупантов из так называемой «Росгвардии» были уничтожены, еще четверо получили тяжелые ранения, повреждены два вражеских пикапа и бронированный автомобиль «Тигр».

Грохот в Бердянске вызвал сильный переполох — на место уничтожения российских оккупантов пригнали машины скорой помощи и пожарных.

