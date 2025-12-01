Лукашенко сделал невозможное
- 1.12.2025, 11:18
«Уникальные» белорусские НПЗ два года работают себе в убыток.
Не зря Лукашенко все время хвастается уникальностью белорусских НПЗ. Белорусские НПЗ настолько уникальны, что могут два года работать себе в убыток, и им за это ничего не будет. И только подрыв российской нефтянки вернул заводам надежду. По итогам четвертого квартала Мозырский и Новополоцкий заводы могут вернуться к работе с прибылью, пообещал глава лукашенковской администрации Дмитрий Крутой. Но это пока не точно, пишет planbmedia.io.
Как объяснил Крутой, залог возвращения к прибыльной работе – особые условия по давальческой переработке российской нефти. Столкнувшись с дефицитом бензина из-за атак украинских дронов, российские власти в конце концов попросили союзника о помощи.
Сначала речь шла про катастрофические для белорусского рынка поставки 300 тысяч тонн бензина в год. Потом Москва умерила аппетиты. В сентябре Беларусь продала в Россию 45 тысяч тонн бензина, а в октябре – 36 тысяч.
«Давальческая нефть начала перерабатываться на наших двух нефтеперерабатывающих заводах, Нефтепродукты поступают обратно в Россию, что-то продается на экспортных рынках, что-то потребляется у нас», — сказал Крутой в интервью белорусскому телевидению.
Воспользовавшись проблемами союзника, Лукашенко выторговал себе такие условия давальческих поставок, которые позволяют белорусским НПЗ работать со средней по стране рентабельностью в 7-8 процентов. Еще недавно рентабельность у них была глубоко отрицательной.
«Уже вот с четвертого квартала наши два завода выходят на устойчивую норму прибыли», — похвастался Крутой.
Убыточный маневр
Вообще, для НПЗ работа с прибылью была бы сомнительным поводом для гордости. Если бы не та самая уникальность белорусских заводов, которые, получая нефть по льготным ценам, два года умудрялись работать себе в убыток. Потому что прибыли у белорусских заводов закончились сразу после того, как в России закончился налоговый маневр. То есть российские власти перестали доплачивать Беларуси за поставки своей же нефти.
Впервые власти официально признали убыточность Мозырского НПЗ еще в начале 2024 года. Убыточность НПЗ «Нафтан» в Новополоцке власти не признали. Но дела там точно были не лучше. По итогам первых двух месяцев убытки Новополоцка составили 324 миллиона рублей.
И дальше лучше не стало. С начала этого года Лукашенко просил Путина сделать так, чтобы белорусские НПЗ не были убыточными. При этом, чтобы минимизировать убытки, Беларуси пришлось резко снизить переработку нефти. В начале года Мозырский НПЗ перерабатывал в месяц 22 тысячи тонн при мощности в тридцать тысяч. Снижение объемов нефтепереработки подкосило не только экономику целых регионов. Оно еще и подорвало белорусский экспорт.
Так что возвращение заводов к работе с прибылью в белорусском случае действительно уникальное достижение, которым можно гордиться. Просто белорусские НПЗ настолько уникальны, что для того, чтобы работать с прибылью им нужно совершенно уникальное стечение обстоятельств.