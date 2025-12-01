Ученые рассказали, почему дома лучше ставить живую елку 6 1.12.2025, 11:24

Это настоящее лекарство.

Зимние праздники могут быть не только атмосферными, но и полезными для здоровья — при условии, что в доме будет стоять живая рождественская елка, пишет New Voice.

Хвойные деревья выделяют природные соединения — фитонциды, в частности альфа-пинен, известный своим успокаивающим действием. Именно эти вещества лежат в основе японской практики «лесных купаний», что считается путем к снижению стресса и укреплению иммунитета.

Исследование 2024 года подтвердило: вдыхание фитонцидов повышает уровень естественных клеток-киллеров — лейкоцитов, помогающих организму бороться с вирусами и опухолевыми клетками. Также эти соединения снижают кортизол, адреналин и норадреналин, стабилизируя нервную систему.

Врач Мохаммед Энаят, основатель лондонской клиники долголетия HUM2N, называет выбор живой елки «самым простым рождественским биохакингом». По его словам, аромат сосны, ели и пихты не только создает праздничную атмосферу, но и взаимодействует с лимбической системой мозга, влияя на эмоции и сон. Эффект можно почувствовать даже при выборе дерева на елочной ферме — по словам эксперта по функциональной медицине Алекса Маноса, именно прогулка среди хвойных может улучшать артериальное давление и укреплять сердечно-сосудистую систему.

Впрочем, есть и ограничения. Не доказано, насколько долго срубленное дерево продолжает выделять фитонциды. Манос замечает, что большинство рождественских деревьев продается без корней, а потому интенсивность полезных соединений может быстро снижаться.

Кроме того, не всем живые елки приносят пользу. Врач Дональд Грант предупреждает, что смола и эфирные масла могут вызвать так называемый «синдром рождественской елки»: обострение экземы, слезотечение, кашель, насморк и даже проблемы со сном. Наименее аллергенными считаются пихты — они менее склонны провоцировать реакции, чем сосны.

Тем, кому настоящие деревья не подходят, специалисты советуют обратить внимание на пигногенол — экстракт приморской сосны. Эта добавка обладает противовоспалительными свойствами и, по словам фармацевта Деборы Грейсон, может поддерживать организм при астме, экземе, гипертонии и нарушениях кровообращения, хотя её не рекомендуют людям, принимающим препараты для разжижения крови.

