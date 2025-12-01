закрыть
1 декабря 2025, понедельник
Кая Каллас: Это может быть решающая неделя

  • 1.12.2025, 11:44
  • 3,320
Кая Каллас: Это может быть решающая неделя
Кая Каллас

Украинцы постоят за себя.

Текущая неделя может стать решающей для хода переговоров об установлении мира в Украине.

Об этом, как передает корреспондент «Европейской правды» из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны.

Главный дипломат ЕС считает, что эта неделя может стать решающей для процесса переговоров об установлении мира в Украине.

«Это может быть решающая неделя для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но сегодня я буду разговаривать (об этом. – прим.) с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины», – заявила Каллас.

«Я верю, что украинцы постоят за себя», – добавила главный дипломат ЕС.

