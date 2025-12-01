У банков появились валютные изменения 1.12.2025, 12:11

2,284

Некоторые банки изменили размер комиссии.

У некоторых банков появились валютные изменения. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

«РРБ-Банк» с 20 ноября приостановил прием денег у физлиц на некоторые депозиты — «Европейский на 2 года лояльный», «Безотзывный на 13 месяцев» и «Безотзывный на 7 месяцев» в долларах.

«Белагропромбанк» с 18 ноября пересмотрел ставки по срочным вкладам в российских рублях.

«Альфа-Банк» с 20 ноября отменил комиссию за выдачу и за прием через свои кассы российских рублей.

«Сбер Банк» до 14 января 2026 года запустил специальное предложение — переводы в РФ без комиссии по номеру телефона. «Все, что нужно — знать номер телефона, к которому привязана карта получателя в „Сбербанк Россия“», — уточняет финучреждение. Речь об отправлениях в российских рублях.

«Нео Банк Азия» с 20 ноября для бизнес-клиентов изменил размер комиссии за переводы в долларах в другие банки Беларуси.

