Генконсульство Испании в Москве «все чаще стало отказывать белорусам в визе» 2 1.12.2025, 12:38

1,162

Получить заветный «шенген» стало еще сложнее.

Генеральное консульство Испании в Москве все чаще стало отказывать белорусам в визе, сообщил телеграм-канал «Визовый крот».

«Читатели вновь сообщают о получении в конверте вместо заветного шенгена листа с отказом», — отметило издание.

«Визовый крот» подчеркнул, что отказ в получении шенгена — «не приговор», но обратил внимание, что каждый должен решить для себя сам, «стоит ли подобное мероприятие сил и средств».

Напомним, в случае отказа в выдаче визы заявитель может подать ходатайство о пересмотре решения, лично подав апелляцию в Консульский отдел или офис визового центра BLS.

