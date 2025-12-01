закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 14:05
Генконсульство Испании в Москве «все чаще стало отказывать белорусам в визе»

2
  • 1.12.2025, 12:38
  • 1,162
Получить заветный «шенген» стало еще сложнее.

Генеральное консульство Испании в Москве все чаще стало отказывать белорусам в визе, сообщил телеграм-канал «Визовый крот».

«Читатели вновь сообщают о получении в конверте вместо заветного шенгена листа с отказом», — отметило издание.

«Визовый крот» подчеркнул, что отказ в получении шенгена — «не приговор», но обратил внимание, что каждый должен решить для себя сам, «стоит ли подобное мероприятие сил и средств».

Напомним, в случае отказа в выдаче визы заявитель может подать ходатайство о пересмотре решения, лично подав апелляцию в Консульский отдел или офис визового центра BLS.

