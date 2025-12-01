В США обсуждают здоровье Трампа 3 1.12.2025, 12:30

3,112

Президент США обнародует результаты МРТ после заявлений губернатора Миннесоты.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обнародует результаты своей магнитно-резонансной томографии (МРТ), проведенной в октябре.

Его слова цитирует Axios, пишет «Европейская правда».

Президент США в этом году столкнулся с пристальным вниманием к своему здоровью, и ведущие демократы призвали его обнародовать результаты МРТ.

Во главе этой кампании стоит губернатор Миннесоты Тим Волц, которого бывшая кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хотела видеть вицепрезидентом, и с которым Трамп обменивался острыми репликами в течение последних месяцев.

Волц заявил, что Трамп «физически слабеет», и поставил под сомнение его «умственные способности».

Трампа попросили прокомментировать такие заявления демократа.

«Если они хотят обнародовать это, я не имею ничего против, это прекрасно», – сказал он.

Когда журналист спросил Трампа, какую часть тела исследовали во время МРТ, Трамп ответил, что «не имеет представления».

«Это была просто МРТ. Это не был мозг, потому что я прошел когнитивный тест и получил наивысший балл, идеальный результат – чего вы бы не смогли сделать», – заявил американский президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com