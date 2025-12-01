В США обсуждают здоровье Трампа

В США обсуждают здоровье Трампа3
1.12.2025
Президент США обнародует результаты МРТ после заявлений губернатора Миннесоты.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обнародует результаты своей магнитно-резонансной томографии (МРТ), проведенной в октябре.
Его слова цитирует Axios, пишет «Европейская правда».
Президент США в этом году столкнулся с пристальным вниманием к своему здоровью, и ведущие демократы призвали его обнародовать результаты МРТ.
Во главе этой кампании стоит губернатор Миннесоты Тим Волц, которого бывшая кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хотела видеть вицепрезидентом, и с которым Трамп обменивался острыми репликами в течение последних месяцев.
Волц заявил, что Трамп «физически слабеет», и поставил под сомнение его «умственные способности».
Трампа попросили прокомментировать такие заявления демократа.
«Если они хотят обнародовать это, я не имею ничего против, это прекрасно», – сказал он.
Когда журналист спросил Трампа, какую часть тела исследовали во время МРТ, Трамп ответил, что «не имеет представления».
«Это была просто МРТ. Это не был мозг, потому что я прошел когнитивный тест и получил наивысший балл, идеальный результат – чего вы бы не смогли сделать», – заявил американский президент.