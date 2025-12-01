закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США обсуждают здоровье Трампа

3
  • 1.12.2025, 12:30
  • 3,112
В США обсуждают здоровье Трампа

Президент США обнародует результаты МРТ после заявлений губернатора Миннесоты.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обнародует результаты своей магнитно-резонансной томографии (МРТ), проведенной в октябре.

Его слова цитирует Axios, пишет «Европейская правда».

Президент США в этом году столкнулся с пристальным вниманием к своему здоровью, и ведущие демократы призвали его обнародовать результаты МРТ.

Во главе этой кампании стоит губернатор Миннесоты Тим Волц, которого бывшая кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хотела видеть вицепрезидентом, и с которым Трамп обменивался острыми репликами в течение последних месяцев.

Волц заявил, что Трамп «физически слабеет», и поставил под сомнение его «умственные способности».

Трампа попросили прокомментировать такие заявления демократа.

«Если они хотят обнародовать это, я не имею ничего против, это прекрасно», – сказал он.

Когда журналист спросил Трампа, какую часть тела исследовали во время МРТ, Трамп ответил, что «не имеет представления».

«Это была просто МРТ. Это не был мозг, потому что я прошел когнитивный тест и получил наивысший балл, идеальный результат – чего вы бы не смогли сделать», – заявил американский президент.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип