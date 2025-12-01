Юрий Фельштинский: Кремль показал, чего боится на самом деле

Юрий Фельштинский: Кремль показал, чего боится на самом деле2
- 1.12.2025, 12:47
- 4,382
Как только Украина начнет наносить удары по Москве, Россия сядет за стол переговоров.
Известный американский историк и писатель Юрий Фельштинский стал гостем YouTube-канала популярного блогера Марка Фейгина.
Юрий Фельштинский считает, что США прекратили быть союзником Украины, а Киев должен расчитывать на помощь Европы, Канады, Японии и других демократических стран:
— Нужно не бояться громко и публично говорить о том, что нет у Украины союзника в лице США с 21 января 2025 года. И его не будет. Нет никаких шансов, что этот союзник вернется в цивилизованный мир, пока Дональд Трамп сидит в Белом доме. Надо забыть про Америку, нужно биться без нее. У Украины есть один союзник — это Европа. И демократические осколки на других континентах.
В Северной Америке это Канада, безусловно, есть Япония, есть Австралия и так далее. Эти союзники есть, на них нужно опираться. Вводить в заблуждение общественность о США, мне кажется, уже неправильно.
Это можно было делать в первые месяцы правления Трампа, когда многие искренне надеялись, что происходящее поправится, это все дурной сон, «сейчас мы проснемся и Трамп начнет «Томагавки» давать Украине», вообще «война закончится за две недели».
Война действительно закончится за две недели, как только украинцы начнут бить во Москве. Но для этого нужно получить возможность и иметь оружие, которым можно Москву.
Американский историк критикует так называемый «мирный план» США:
— Переговоры, которые происходят сейчас, абсолютно ни к чему не приведут. Это совершенно бессмысленные занятия.
Все те проекты, которые пишутся сейчас в «мирных соглашениях», можно выбросить в мусор. Ничего из этого не будет. Вообще никакого мира не будет, потому что две основные мировые державы — США и Россия — заинтересованы в прямо противоположном.
Юрий Фельштинский указывает на реальный страх Путина, который стал явным после публикации так называемого «мирного плана»:
— В плане Дмитриева и Уиткоффа один из пунктов заключается в том, что ни в коем случае Украина не должна наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Кремль этого очень боится.
Мы помним, что было 24 июня 2023-го года, когда вспыхнул бунт Пригожина и когда Уткин послал «твит» о том, что они идут на Москву. Тогда столица РФ просто исчезла с карты.
Россия — государство одного города. Вся остальная территория — буфер, служащий защитой Москвы от остального мира, а также ее кормовой базой. В Москве сосредоточено всё: 90% денег, культуры, деловая элита страны. За пределами столицы жизни нет.
Как только Украина начнет наносить удары по Москве, Россия сядет за стол переговоров. До этого нет никаких причин Путину менять что-либо в этой войне. Его абсолютно всё устраивает.
Наоборот, окончание этой войны (которого не будет, это другое дело) создает безумные проблемы. Ведь нужно будет отвечать на вопросы: а вообще зачем это все делается? Чего, собственно, добились? Пока идет война, на эти вопросы отвечать не нужно.
В конце разговора Юрий Фельштинский рассказал о своей новой книге «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора», в которой подчеркивается ключевая роль Беларуси в войне России против Украины.
Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» можно на следующих площадках:
Через сайт издательства «ISIA Media» или Amazon.
На украинском языке можно через сайт издательства «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.
В ближайшее время книга выйдет на белорусском и английском языках.
Книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, изучающим Беларусь, но и широкому кругу читателей.