Белоруска нарастила волосы у мастера на дому, а потом пошла в суд
- 1.12.2025, 12:56
Она столкнулась с болью, зудом и выпавшими прядями.
Жительница Мозыря через суд взыскала компенсацию с мастера по наращиванию волос после того, как некачественно оказанная услуга привела к боли, зуду и выпадению волос, пишет «Гомельская правда».
История началась в начале апреля, когда 30-летняя женщина обратилась к мастеру на дому, чтобы снять старое наращивание и выполнить новое — биопротеиновое. Процедура стоила 210 рублей, однако чек специалистка не выдала.
Практически сразу после процедуры у клиентки появилась сильная головная боль, а также неприятное «потягивание» волос. Она сообщила об этом мастеру, но та уверяла, что поставила много капсул, и дискомфорт пройдет через несколько дней. Однако ситуация только ухудшалась: боль не исчезала, кожа головы сильно чесалась, а волосы выпадали клочьями.
В поисках решения женщина обратилась к другому мастеру — уже в официальном салоне. Там ей сообщили, что наращивание выполнено некачественно, и посоветовали срочно его снять. Это подтвердило, что причиной боли и зуда стала непрофессиональная работа первой специалистки, а не «проблемы с организмом», как та пыталась объяснить, советуя клиентке пропить витамины или железо.
В конце апреля пострадавшая вновь пришла к первому мастеру — уже для снятия неудачного наращивания — и потребовала вернуть деньги. Специалистка согласилась, но вернула только 140 рублей, объяснив, что остальную сумму потратила на материалы. Женщину такой подход не устроил, и она обратилась в суд.
Суд Мозырского района полностью удовлетворил исковые требования. В пользу истицы взыскали 70 рублей остатка уплаченной суммы, а также 200 рублей компенсации морального вреда. Кроме того, ответчица обязана выплатить государственную пошлину в размере 210 рублей.