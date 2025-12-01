закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 14:06
Белоруска нарастила волосы у мастера на дому, а потом пошла в суд

  • 1.12.2025, 12:56
  • 1,264
Белоруска нарастила волосы у мастера на дому, а потом пошла в суд

Она столкнулась с болью, зудом и выпавшими прядями.

Жительница Мозыря через суд взыскала компенсацию с мастера по наращиванию волос после того, как некачественно оказанная услуга привела к боли, зуду и выпадению волос, пишет «Гомельская правда».

История началась в начале апреля, когда 30-летняя женщина обратилась к мастеру на дому, чтобы снять старое наращивание и выполнить новое — биопротеиновое. Процедура стоила 210 рублей, однако чек специалистка не выдала.

Практически сразу после процедуры у клиентки появилась сильная головная боль, а также неприятное «потягивание» волос. Она сообщила об этом мастеру, но та уверяла, что поставила много капсул, и дискомфорт пройдет через несколько дней. Однако ситуация только ухудшалась: боль не исчезала, кожа головы сильно чесалась, а волосы выпадали клочьями.

В поисках решения женщина обратилась к другому мастеру — уже в официальном салоне. Там ей сообщили, что наращивание выполнено некачественно, и посоветовали срочно его снять. Это подтвердило, что причиной боли и зуда стала непрофессиональная работа первой специалистки, а не «проблемы с организмом», как та пыталась объяснить, советуя клиентке пропить витамины или железо.

В конце апреля пострадавшая вновь пришла к первому мастеру — уже для снятия неудачного наращивания — и потребовала вернуть деньги. Специалистка согласилась, но вернула только 140 рублей, объяснив, что остальную сумму потратила на материалы. Женщину такой подход не устроил, и она обратилась в суд.

Суд Мозырского района полностью удовлетворил исковые требования. В пользу истицы взыскали 70 рублей остатка уплаченной суммы, а также 200 рублей компенсации морального вреда. Кроме того, ответчица обязана выплатить государственную пошлину в размере 210 рублей.

