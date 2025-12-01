закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 14:06
Зеленский отправится с первым визитом в Ирландию

  • 1.12.2025, 13:06
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

После встречи с Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибудет с первым визитом в Ирландию, вместе с ним прибудет и первая леди Елена Зеленская, сообщает ирландский вещатель RTE.

Зеленский должен прибыть в Ирландию 2 декабря. В рамках визита планируется двусторонняя встреча с тишеком (премьер-министром) Михолом Мартином, а также общение с новоизбранным президентом Катрин Конноли.

Кроме того, Зеленский выступит с обращением к Палах Эрахтасу, парламенту Ирландии.

В рамках визита запланировано его участие еще в нескольких событиях, в том числе открытии Ирландско-украинского экономического форума, где будут также вице-премьер Ирландии Саймон Харрис и глава МИД Хелен Макенти.

1 декабря Зеленский будет находиться с визитом во Франции.

