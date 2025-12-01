Зеленский отправится с первым визитом в Ирландию 1.12.2025, 13:06

Владимир Зеленский

После встречи с Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибудет с первым визитом в Ирландию, вместе с ним прибудет и первая леди Елена Зеленская, сообщает ирландский вещатель RTE.

Зеленский должен прибыть в Ирландию 2 декабря. В рамках визита планируется двусторонняя встреча с тишеком (премьер-министром) Михолом Мартином, а также общение с новоизбранным президентом Катрин Конноли.

Кроме того, Зеленский выступит с обращением к Палах Эрахтасу, парламенту Ирландии.

В рамках визита запланировано его участие еще в нескольких событиях, в том числе открытии Ирландско-украинского экономического форума, где будут также вице-премьер Ирландии Саймон Харрис и глава МИД Хелен Макенти.

1 декабря Зеленский будет находиться с визитом во Франции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com