Зеленский отправится с первым визитом в Ирландию
- 1.12.2025, 13:06
После встречи с Макроном.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибудет с первым визитом в Ирландию, вместе с ним прибудет и первая леди Елена Зеленская, сообщает ирландский вещатель RTE.
Зеленский должен прибыть в Ирландию 2 декабря. В рамках визита планируется двусторонняя встреча с тишеком (премьер-министром) Михолом Мартином, а также общение с новоизбранным президентом Катрин Конноли.
Кроме того, Зеленский выступит с обращением к Палах Эрахтасу, парламенту Ирландии.
В рамках визита запланировано его участие еще в нескольких событиях, в том числе открытии Ирландско-украинского экономического форума, где будут также вице-премьер Ирландии Саймон Харрис и глава МИД Хелен Макенти.
1 декабря Зеленский будет находиться с визитом во Франции.