1 декабря 2025, понедельник, 14:06
В Москве взорвался автомобиль российского ученого

  • 1.12.2025, 13:23
  • 3,786
В Москве взорвался автомобиль российского ученого

Он работает в институте, который производит лазерные системы для оружия.

В понедельник, 1 декабря, в Москве взорвался автомобиль сотрудника НИИ Полюс им. Стельмаха, где производят лазерные системы для оружия.

Об этом сообщает The Insider.

Отмечается, что во дворе жилого комплекса в городе Московский (Новая Москва) взорвался и сгорел легковой автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пропагандистский Telegram-канал 112 сообщает, что владельцем машины является специалист в области квантовой электроники из НИИ Полюс им. Стельмаха, который сейчас находится в командировке.

Институт занимается разработкой лазерных дальномеров, целеуказателей для высокоточного оружия и лазерных гироскопов для навигационных систем самолетов.

Других деталей не приводят.

