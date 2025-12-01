В Москве взорвался автомобиль российского ученого 6 1.12.2025, 13:23

Он работает в институте, который производит лазерные системы для оружия.

В понедельник, 1 декабря, в Москве взорвался автомобиль сотрудника НИИ Полюс им. Стельмаха, где производят лазерные системы для оружия.

Об этом сообщает The Insider.

Отмечается, что во дворе жилого комплекса в городе Московский (Новая Москва) взорвался и сгорел легковой автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пропагандистский Telegram-канал 112 сообщает, что владельцем машины является специалист в области квантовой электроники из НИИ Полюс им. Стельмаха, который сейчас находится в командировке.

Институт занимается разработкой лазерных дальномеров, целеуказателей для высокоточного оружия и лазерных гироскопов для навигационных систем самолетов.

Других деталей не приводят.

