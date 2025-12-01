Уиткоффа ждут в Кремле во вторник

Уиткоффа ждут в Кремле во вторник2
- 1.12.2025, 13:29
Об этом заявил Песков.
В Кремле заявили, что встреча правителя РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом для обсуждения параметров потенциального мирного соглашения для завершения российско-украинской войны запланирована на вторник, 2 декабря.
Такое заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова приводит «Интерфакс».
Песков сказал, что встреча Путина и Уиткоффа планируется во второй половине дня во вторник.
«Встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он сам об этом сказал... У президента сегодня будет несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам», – сказал он.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что Уиткофф, а также, вероятно, зять Трампа Джаред Кушнер прибудут в Москву для переговоров уже в понедельник.