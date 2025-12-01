В торговле нарастает перекос, который не могут устранить годами 2 1.12.2025, 13:29

1,538

Лукашистов штормит.

В Беларуси в январе — октябре еще больше усилились проблемы во внешней торговле. Отрицательное сальдо — превышение импорта над экспортом — за этот период преодолело отметку в 5 млрд 284 млн долларов. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Белстат. Месяцем ранее этот показатель был на уровне 4,55 млрд долларов.

Внешнеторговый оборот в январе — октябре нынешнего года составил 72 млрд 43 млн долларов. При этом экспорт — 33 млрд 379,5 млн долларов, а импорт — на 5 млрд 284 млн долларов больше.

В январе — октябре экспорт упал на 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт прибавил на 2,8%.

Лукашисты не первый год борются с импортными товарами, но испытывают с этим трудности. Тем временем Беларусь все больше сближается с Россией по части внешней торговли.

В середине августа 2024 года в Минэкономики рассказали, из-за чего возникли трудности во внешней торговле: импорт товаров опережает экспорт. В ведомстве считают, что «виноваты» в этом среди прочего цены на нефть и калий. Напомним, ранее это министерство упрекало в проблемах во внешней торговле в том числе население — из-за повышенного спроса на импортные товары.

На проблему во внешней торговле 17 июня 2024 года обращал внимание диктатор Лукашенко: она его якобы настораживает.

Также Лукашенко ранее неоднократно говорил о проблемах со сбытом товаров в России — продажи там падают.

К примеру, в этом году МАЗ и некоторые другие производители столкнулись с заметным падением продаж своей техники в России — на основном рынке сбыта для продукции белорусской промышленности.

