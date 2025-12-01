Лукашисты замахнулись на опасный проект 5 1.12.2025, 13:49

1,100

Хотят построить «первый белорусский гражданский самолет».

В Беларуси собираются выпускать собственные гражданские самолеты, рассказал глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой.

Естественно, его будут делать в кооперации с Россией:

— Есть хороший контакт со всеми ключевыми авиазаводами России и у нашего 558-го завода в Барановичах, и у Минского завода гражданской авиации, и у Оршанского авиаремонтного завода.

Власти хотят выпустить его к 2029–2030 году.

Отметим, качество самолетов российского авиапрома вызывает сомнения. Так в июне 2025 года самолет Superjet-100 авиакомпании «Азимут» при взлете в аэропорту Внуково потерял капот правого двигателя и начал разваливаться.

