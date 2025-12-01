«Новость меня шокировала» 1.12.2025, 13:58

В минском Vizor «быстрые» сокращения.

В октябре 2025 года СМИ рассказывали об увольнениях в минском офисе Vizor Games, который с апреля 2024 года работает под названием «ГеймТек».К тому моменту, по рассказам сотрудников, под сокращение могли попасть порядка 20 сотрудников арт-отдела.

Представитель Vizor Games в комментарии журналистам тогда подтвердил, что в компании «уволили несколько художников в компании из 700 человек». Позднее бывшие сотрудники Vizor рассказали devby.io, что сокращают и специалистов из других отделов.

Маргарита работала на компанию несколько лет и попала под сокращение осенью. Она попросила не раскрывать ее настоящего имени, названия отдела и точных сроков увольнения:

— К сожалению, я ушла из Vizor не по собственной воле. Это произошло весьма быстро и неожиданно.

В последнее время, после переезда из Беларуси, я продолжала работу с компанией в формате B2B как ИП. Поэтому, хотя выходное пособие и было, однако совсем не такое, которое предусмотрено для сотрудников, оформленных по трудовым договорам в Беларуси.

О самом увольнении мне сообщили весьма неожиданно и очень быстро. При этом за все время сотрудничества к моей работе никогда не было ни вопросов, ни замечаний. Буквально накануне объявления этой новости мы с моим непосредственным руководителем обсуждали текущие и более долгосрочные задачи. На полугодовом ревью мне также поставили весьма глобальные цели.

Стало ли причиной сокращения именно внедрение ИИ — сказать трудно. Но не исключаю этот факт. В последнее время активное использование ИИ в нашем отделе поддерживалось и даже поощрялось.

По сути меня просто поставили перед фактом. Все произошло настолько быстро и скомкано, что я даже не знаю как это прокомментировать. И для меня, и для моих коллег эта новость стала шокирующей и неожиданной.

Дизайнера Марию (имя изменено) тоже уволили из Vizor осенью, после нескольких лет работы на компанию в минском офисе:

— У меня был контракт с компанией, который заканчивался в следующем году.

На данный момент сокращений много, и увольняют не только художников и дизайнеров. Знаю о людях, которых уволили из саппорта и из других отделов.

Объясняя причины увольнений, руководство рассказывает, что якобы происходит оптимизация процессов. Но в таком случае не совсем понятно, зачем увольнять людей с профильным образованием и одновременно натаскивать на работу с нейронками менеджеров.

Мне об увольнении сообщили день в день. Утром сказали, что меня увольняют, и уже к обеду я должна была сдать технику и передать работу. Неделей раньше я узнала об увольнении своей менеджерки, и мы с коллегой в тревоге ждали новостей.

Насколько я знаю, все, кто столкнулся с увольнением день в день, были в шоке, как и я. Руководители изображали сочувствие, а вот в бухгалтерии отношение к нам сразу же поменялось на негативное. И неважно, что люди отработали уже по три-четыре года, что у них были хорошие отношения с коллегами и что они хорошо проходили все ревью.

Компенсацию выплачивают в размере двух зарплат.

Ситуация, кажется, не совсем типичная для Vizor. Издание пообщалось с несколькими бывшими сотрудниками компании, которые покидали ее по разным причинам в прошлые годы. Так, Настя (имя изменено) увольнялась из отдела маркетинга в 2024 году:

— Я уходила раньше, и процесс увольнения был очень цивилизованным. Наоборот, в нашей команде старались сохранить человека или помочь ему найти другое место внутри компании. Возможно, нынешняя ситуация связана не с подходом всей компании в целом, а с подходами отдельных команд.

В компании от комментариев отказались.

