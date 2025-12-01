Астрономы обнаружили в космосе необъяснимый красный объект 1.12.2025, 14:00

Фото: ScienceDaily

Это нечто совершенно новое.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили множество так называемых «маленьких красных точек» в ранней Вселенной. Их природа вызывает споры, но один из этих красных объектов особенно удивителен.

Вероятно, это совершенно новый вид астрономических объектов. По словам ученых, все «меленькие красные точки» находятся так далеко, что свет от них путешествовал к нам примерно 12 миллиардов лет. Это значит, ученые увидели эти объекты такими, какими они были через 1,8 млрд лет после Большого взрыва. Исследование опубликовано в журнале Astronomy&Astrophysics, пишет Science Daily.

Изначально астрономы предположили, что очень яркие странные красные объекты могут быть огромными звездами. Но «маленькие красные точки» не соответствовали ни одной из привычных описаний звезд. Затем возникало предположение, что это могут очень плотные галактики, в которых несмотря на относительно небольшой размер находятся несколько сотен тысяч звезд. Но это ставит под сомнение основные теории образования галактик в ранней Вселенной.

Это будет означать, что звезды образовались в результате необычных процессов, которые ранее никто не видел. Еще одна теория предполагает, что «маленькие красные точки» являются активными ядрами галактик, скрытыми большим количеством пыли, которое придает им красный цвет. Активные ядра галактик возникают, когда вещество по спирали падает в центральную черную дыру галактики, образуя чрезвычайно горячий аккреционный диск. Но эта теория противоречит моделям известных активных ядер галактик, покрасневших от пыли.

Авторы исследования решили обнаружить больше странных красных объектов в ранней Вселенной. В результате они обнаружили новые «маленькие красные точки» среди которых выделялся один особенно странный объект. Свет от него летел к нам 11,9 млрд лет, и он был ярче, чем у всех остальных «красных точек».

Астрономы сопоставили модели образование звезд, галактик и активных ядер галактик с этим объектом, и не обнаружили полных совпадений. Странно, но спектр света красного объекта все же совпадал с тем, что можно обнаружить у одиночной огромной горячей звезды или же у компактной галактики. Поэтому ученые пришли к выводу, что этот объект может быть звездой-черной дырой, которых ранее никто не видел.

Этот объект получает энергию не от термоядерного синтеза, а от сверхмассивной черной дыры, которая окутана толстым слоем водорода, который окрашивает свет, исходящий от аккреционного диска черной дыры в красный цвет.

То есть это не настоящая звезда, поскольку ее центре отсутствует термоядерный синтез. Водородный газ также гораздо более турбулентный, чем в атмосфере обычной звезды. Ученые считают, что активное галактическое ядро нагревает окружающую газовую оболочку подобно тому, как термоядерный синтез нагревает внешние слои звезды, создавая схожий внешний вид.

