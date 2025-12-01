закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном

  • 1.12.2025, 14:00
Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном

Президенты посетят завод, где производят истребители Mirage.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 декабря, прибыл во Францию, где встретился с президентом Эмманюэлем Макроном.

Украинский президент прибыл в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции. Лидеры проведут двустороннюю встречу, а также пообщаются с медиа, пишет BFMTV.

Зеленский прибыл в Париж с первой леди Еленой Зеленской.

Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу тет-а-тет, после чего президент Украины посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation, где производят истребители Mirage.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип