Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном
- 1.12.2025, 14:00
Президенты посетят завод, где производят истребители Mirage.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 декабря, прибыл во Францию, где встретился с президентом Эмманюэлем Макроном.
Украинский президент прибыл в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции. Лидеры проведут двустороннюю встречу, а также пообщаются с медиа, пишет BFMTV.
Зеленский прибыл в Париж с первой леди Еленой Зеленской.
Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу тет-а-тет, после чего президент Украины посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation, где производят истребители Mirage.