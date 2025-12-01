Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном 1.12.2025, 14:00

Президенты посетят завод, где производят истребители Mirage.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 декабря, прибыл во Францию, где встретился с президентом Эмманюэлем Макроном.

Украинский президент прибыл в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции. Лидеры проведут двустороннюю встречу, а также пообщаются с медиа, пишет BFMTV.

Зеленский прибыл в Париж с первой леди Еленой Зеленской.

Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу тет-а-тет, после чего президент Украины посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation, где производят истребители Mirage.

