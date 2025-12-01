закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 16:37
Путин не может остановить войну

  • Валерий Пекарь
  • 1.12.2025, 14:09
Путин не может остановить войну

Переговоры ничего не решают.

Насколько я понял, прочитав утренние новости, пока мы здесь спали, в Америке переговоры завершились тем, что договорились вести переговоры дальше. Договорились договариваться. Это неплохой результат. Потому что вряд ли стоило ожидать мирных прорывов от переговоров Украина – США. Ведь мы воюем не с США.

Что будет дальше? 90% вероятности, что выйдет Путин и скажет: переговоры это хорошо, мы полностью за переговоры, но сначала нужно устранить «основную причину конфликта». Напомню, этим словосочетанием он обозначает существование украинского государства и нации.

Путин не может сейчас остановить войну. Во-первых, экономику нельзя перевести обратно на гражданские рельсы без огромных инвестиций, которых негде взять. Во-вторых, все высшие элиты являются непосредственными бенефициарами (выгодоприобретателями) войны, и эти выгоды нечем заменить. В-третьих, населению нужно показать хоть какую-то победу, потому что иначе Акела промахнулся, царь не настоящий.

Наконец, главное – непонятно, куда девать миллион убийц, грабителей и насильников, которые привыкли получать нормальные деньги, – их нельзя возвращать домой, в нищету и безысходность. Поэтому готовимся к долгой зиме, настраиваемся, объединяемся. В России позитивных сценариев уже нет, а у нас еще есть.

Валерий Пекарь, «Фейсбук»

