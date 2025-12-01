Китайский ВПК столкнулся с проблемой из-за коррупционных скандалов 1 1.12.2025, 14:48

Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Ряд контрактов отменен.

Доходы крупнейших оборонных компаний Китая снизились в прошлом году, поскольку антикоррупционная кампания замедлила заключение контрактов и закупки вооружений. Об этом говорится в новом отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным аналитиков, многочисленные коррупционные обвинения в системе военных закупок привели к переносу или отмене ключевых контрактов в 2024 году, что усилило неопределенность вокруг темпов модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Особенно заметны последствия расследований в Ракетных войсках НОАК, одном из ключевых звеньев военной реформы, где в 2023 году под следствие попали высшие офицеры. В октябре из Коммунистической партии были исключены восемь генералов, включая второго по значимости военного лидера Хэ Вэйдуна.

На фоне глобального роста: мировые 100 крупнейших оборонных компаний увеличили доходы на 5,9% (до рекордных $679 млрд), — Китай стал единственным крупным регионом, где зафиксировано падение. Среди пострадавших — авиационный гигант AVIC, производитель бронетехники Norinco и ракетно-космическая корпорация CASC. Norinco показала наиболее резкое падение — на 31%, до $14 млрд.

Эксперты SIPRI предупреждают: задержки и кадровые перестановки могут повлиять на сроки ввода новых ракетных, кибер- и авиационных систем, что ставит под вопрос достижение целей к 2027 году — столетию основания предшественника НОАК.

Тем не менее исследователи ожидают, что в средне- и долгосрочной перспективе Пекин продолжит курс на модернизацию армии, хотя и с более строгим контролем, повышенными затратами и задержками в ряде программ.

