Глава МИД Франции: Переговоры по Украине невозможны без участия ЕС 1 1.12.2025, 15:08

Жан-Ноэль Барро

Фото: Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж этому подтверждение.

Мирный план США, который состоит из 28 пунктов, был «существенно изменен». Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет Le Figaro.

«Мы приложили все усилия, чтобы все делалось в интересах мира в Украине и безопасности в Европе», — заявил Барро, отметив, что «все вопросы, связанные с европейскими странами, пока исключены». По его словам, впервые поступило четкое заявление из США о готовности сотрудничать с Украиной над подготовкой гарантий безопасности — военных механизмов, которые должны предотвратить любую дальнейшую агрессию после достижения мира.

Барро заявил, что пока Россия стремится ограничить возможности украинской армии, европейцы намерены поддерживать «крепкую постмирную» украинскую армию. «Это потребует от нас помощи в ее восстановлении», — сказал министр.

По словам Барро, объединение 35 государств в так называемую коалицию желающих, созданную для предоставления общего ответа на вопросы безопасности за пределами НАТО впервые со времен завершения Второй мировой войны, является «беспрецедентным в европейской истории».

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 декабря, прибыл во Францию, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры двух государств проведут встречу тет-а-тет, после чего президент Украины посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation.

