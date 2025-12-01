Лариса Долина подставила под удар вторичный рынок жилья в РФ 7 1.12.2025, 15:11

7,202

Лариса Долина

Тысячи исков по всей стране.

В России за 2025 год было оспорено свыше трёх тысяч сделок купли-продажи жилья по прецеденту, связанному с иском певицы Ларисы Долиной, сообщили в Baza Development. Судебные решения в таких спорах нередко приводят к возврату квартир продавцам и финансовым потерям покупателей. Об этом сообщает ТАСС.

Основатель девелоперской компании Baza Development Марк Заводовский отметил, что количество процессов, связанных с «делом Долиной», достигло нескольких тысяч по всей стране. Судебные инстанции в ряде случаев признают сделки недействительными, в результате чего недвижимость возвращается первоначальным владельцам, а покупатели остаются без жилья и иногда с действующими ипотечными обязательствами.

По словам эксперта, новое явление стало следствием неоднозначной практики толкования схемы продажи и оформления прав на квартиры по прецеденту, сформированному после спора певицы с покупателями её недвижимости. Заводовский уточнил, что продавцы по итогам таких судебных процессов сохраняют и квартиру, и полученные ранее средства. Для самих покупателей последствия могут быть серьёзными: от утраты недвижимости до уголовных дел, которые возбуждаются в отдельных случаях.

Сложившаяся практика, по оценке специалистов, создаёт дополнительные риски при приобретении жилья на вторичном рынке. Часть покупателей отдаёт предпочтение новостройкам или откладывает сделки до появления чётких законодательных гарантий и единых правовых механизмов защиты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com