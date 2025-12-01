закрыть
1 декабря 2025, понедельник
На новых станциях метро в Минске уже посыпалась краска

4
  • 1.12.2025, 15:18
  • 2,508
На новых станциях метро в Минске уже посыпалась краска

Белорусы иронизируют про «Год качества».

Через год после открытия со стен новых станций третьей линии Минского метрополитена осыпалась краска. Это вызвало волну ироничных комментариев в социальных сетях.

Про обшарпанные стены на станции «Аэродромная» написал в аккаунт minsk_your в Тhreads.

«На ст. м. Аэродромная посыпалась краска. По информации метрополитена, минувшей ночью зачистили стену. Краска там особая — уже заказана. Через несколько дней вопрос будет закрыт», — написал автор.

В комментариях добавили, что то же самое — на станции «Слуцкий гостинец».

«Год качества», «Элитный район», — иронизируют в комментариях.

