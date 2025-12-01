NI: Почему у России так мало достойных адмиралов2
В отличие от Великобритании или США.
Российский Военно-морской флот сталкивается с парадоксом: стремясь укреплять традиции, Кремль продолжает называть корабли именами адмиралов, но подходящих фигур в истории оказывается немного, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
В отличие от Великобритании или США, где есть целая плеяда морских героев, российские победы на море были редкими и в основном одерживались над Османской империей, уже находившейся в упадке.
После распада СССР Россия пытается сформировать собственный пантеон морских полководцев, сочетая имена имперских и советских офицеров. Однако многие из тех, чьи имена сегодня носят корабли, имели неоднозначную карьеру. Яркий пример — тяжелая судьба флагмана «Адмирал Кузнецов», названного в честь Николая Кузнецова, который дважды снимался с командования, но все же получил высшие звания.
Исторически действительно выдающихся флотоводцев в России немного. Среди них Федор Ушаков, не проигравший ни одного боя; Павел Нахимов, победивший при Синопе; а также Сергей Горшков, создатель мощного советского флота в годы холодной войны. К их числу можно отнести Ивана Григоровича и Степана Макарова.
Парадоксально, но некоторые крупнейшие фигуры — например, исследователь Антарктиды Михаил Лазарев или командующий Григорий Спиридов — до сих пор не удостоены кораблей. Особый случай — Александр Колчак: блестящий флотоводец и исследователь не получил этого чести из-за своей роли в Белом движении.
Эксперты отмечают, Россия пытается создать «великую морскую традицию», но дефицит подлинных адмиралов очевиден.