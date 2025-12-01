Популярный банк изменит правила пользования некоторыми картами

Популярный банк изменит правила пользования некоторыми картами2
Что важно знать?
Официальный телеграм-канал «Беларусбанка» сообщил, что С 29 декабря 2025 года вступят в силу изменения в условиях обслуживания некоторых банковских карт. В частности, для владельцев карт Mastercard Standart и БЕЛКАРТ-Maestro Клуба «Шчодры», выпущенных ранее, прекратится начисление мани-бэка.
При этом, держатели этих карт смогут по-прежнему пользоваться другими преимуществами, включая повышенную процентную ставку по депозиту «Правильный выбор онлайн», скидку на оформление карточки Клуба «Зебра» и полиса страхования, а также бесплатные SMS-оповещения о поступлении средств. Следует отметить, что оформление карт Клуба «Шчодры» было прекращено еще в августе 2023 года.
Также с указанной даты прекращается предоставление рассрочки по карте «Магнит», выпуск которой был остановлен после появления обновленной версии – «Магнит RGB». Владельцы старой версии карты смогут и дальше использовать ее для расчетов за счет овердрафта или собственных средств. Новая карта «Магнит RGB» предлагает расширенные возможности, включая гибкие условия мани-бэка, выгодные покупки в партнерских магазинах с использованием овердрафта по сниженной ставке в льготный период, а также удобные расчеты как собственными, так и заемными средствами. Выпуск карт «Магнит» был прекращен в сентябре 2020 года.