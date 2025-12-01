закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Бела-Кола» ворвалась в скандал с квартирой Ларисы Долиной

1
  • 1.12.2025, 15:44
  • 5,130
«Бела-Кола» ворвалась в скандал с квартирой Ларисы Долиной

«Мы под влиянием ее продавали».

Производитель газировки «Бела-Колы» выпустил видеоролик в TikTok, где обыграл скандал в России, набрав тысячи лайков. Внимание на видео обратил Telegraf.news.

На видео сотрудница завода позирует на фоне надписей: «На завод пришла Лариса Долина и попросила продать ей ящик «Бела-Колы»… А потом продать наш аккаунт… А потом квартиру».

@bela_cola_official

Привет, один тут, квартирки не найдется? 😏

♬ original sound - tobii.ibinks

Таким образом белoрусский производитель намекнул на скандал с мошенниками, в который оказалась втянута заслуженная артистка РФ Лариса Долина. Она продала свою квартиру в Москве семье, а потом потребовала через суд вернуть недвижимость, так как, по ее словам, действовала под влиянием мошенников. В результате суд встал на сторону певицы, а семья осталась без квартиры и денег.

Пользователи соцсетей обрушились с критикой в адрес певицы. Комментаторы возмутились несправедливым, по их мнению, решением суда, и заподозрили 70-летнюю певицу в связях с органами власти.

Позднее в Госдуме заявили, что по всей стране уже около 3000 человек оказались втянуты в схему, когда покупали квартиры у пожилых людей, а те потом требовали их обратно, ссылаясь на влияние мошенников.

В комментариях к шуточному видеоролику «Бела-Колы» большинство подписчиков оценили юмор.

«Извините, но верните мне деньги за продукцию. Я была под влиянием мошенников, когда покупала колу», — написала одна из них. На что получила ответ: «Мы под влиянием ее продавали, верни «Бела-Колу»…»

Кто-то даже потребовал не продавать белорусский напиток российской артистке: «Требую запретить Долиной покупать «Бела-Колу»!!!»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип