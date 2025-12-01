«Бела-Кола» ворвалась в скандал с квартирой Ларисы Долиной

«Бела-Кола» ворвалась в скандал с квартирой Ларисы Долиной1
- 1.12.2025, 15:44
- 5,130
«Мы под влиянием ее продавали».
Производитель газировки «Бела-Колы» выпустил видеоролик в TikTok, где обыграл скандал в России, набрав тысячи лайков. Внимание на видео обратил Telegraf.news.
На видео сотрудница завода позирует на фоне надписей: «На завод пришла Лариса Долина и попросила продать ей ящик «Бела-Колы»… А потом продать наш аккаунт… А потом квартиру».
@bela_cola_official
Привет, один тут, квартирки не найдется? 😏♬ original sound - tobii.ibinks
Таким образом белoрусский производитель намекнул на скандал с мошенниками, в который оказалась втянута заслуженная артистка РФ Лариса Долина. Она продала свою квартиру в Москве семье, а потом потребовала через суд вернуть недвижимость, так как, по ее словам, действовала под влиянием мошенников. В результате суд встал на сторону певицы, а семья осталась без квартиры и денег.
Пользователи соцсетей обрушились с критикой в адрес певицы. Комментаторы возмутились несправедливым, по их мнению, решением суда, и заподозрили 70-летнюю певицу в связях с органами власти.
Позднее в Госдуме заявили, что по всей стране уже около 3000 человек оказались втянуты в схему, когда покупали квартиры у пожилых людей, а те потом требовали их обратно, ссылаясь на влияние мошенников.
В комментариях к шуточному видеоролику «Бела-Колы» большинство подписчиков оценили юмор.
«Извините, но верните мне деньги за продукцию. Я была под влиянием мошенников, когда покупала колу», — написала одна из них. На что получила ответ: «Мы под влиянием ее продавали, верни «Бела-Колу»…»
Кто-то даже потребовал не продавать белорусский напиток российской артистке: «Требую запретить Долиной покупать «Бела-Колу»!!!»