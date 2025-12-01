СМИ: В Вене убили сына вице-мэра Харькова 1 1.12.2025, 15:48

Сергей Кузьмин

Тело нашли в сгоревшем авто.

Убитый в Вене 21-летний юноша, тело которого обнаружили в сгоревшем автомобиле, вероятно, является сыном заместителя Харьковского городского головы Сергея Кузьмина. Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на собственные источники.

Мэр Харькова Игорь Терехов отказался от комментариев. Он заявил, что это «личная история Кузьмина».

Согласно информации на сайте Харьковского городского совета, Сергей Кузьмин занимает должность заместителя городского головы. Он отвечает за реализацию государственной и формирование местной политики в области цифровизации, цифрового развития и инноваций, а также создание условий для обеспечения жителей громады доступом к телекоммуникационным сетям и средствам связи.

Ранее Krone Zeitung сообщило, что в Вене обнаружили сгоревший автомобиль, в котором находилось тело 21-летнего украинца. Австрийская полиция квалифицирует инцидент как насильственную смерть. Около 00:30 по местному времени прохожие сообщили о горящем Mercedes. Пожарные и полиция прибыли на место происшествия, однако автомобиль уже был полностью уничтожен огнем. При осмотре на заднем сиденье обнаружили тело мужчины.

Полиция сообщила, что погибший — 21-летний гражданин Украины. Австрийские СМИ отмечают, что о его исчезновении ранее заявил близкий друг семьи, который проживает за границей. Впоследствии родственники получили подтверждение о гибели.

Судебно-медицинская экспертиза показала наличие травм, нанесенных тупым предметом. При этом вероятной причиной смерти следователи называют удушье или тепловой удар. Полиция подчеркнула, что смерть носила насильственный характер.

