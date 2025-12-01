закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В школе в Шарковщине закоротило проводку

1
  • 1.12.2025, 16:07
В школе в Шарковщине закоротило проводку

На место выезжали девять единиц техники МЧС.

Спасатели выезжали по сообщению о возгорании в здании школы в Шарковщине, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 1 декабря: система передачи извещений о ЧС «Молния» проинформировала о загорании в здании школы в городском поселке Шарковщина. К месту вызова было направлено девять единиц техники. Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что произошло короткое замыкание электропроводки в щитовой в подвальном помещении. Горение отсутствовало.

В результате никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип