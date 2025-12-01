В школе в Шарковщине закоротило проводку

В школе в Шарковщине закоротило проводку1
- 1.12.2025, 16:07
На место выезжали девять единиц техники МЧС.
Спасатели выезжали по сообщению о возгорании в здании школы в Шарковщине, сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 1 декабря: система передачи извещений о ЧС «Молния» проинформировала о загорании в здании школы в городском поселке Шарковщина. К месту вызова было направлено девять единиц техники. Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что произошло короткое замыкание электропроводки в щитовой в подвальном помещении. Горение отсутствовало.
В результате никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.