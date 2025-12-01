«Роснефть» засекретила данные о денежных потоках 1.12.2025, 16:14

На фоне падения прибыли на 70%.

Чистая прибыль «Роснефти» по итогам января-сентября 2025 года сократилась на 70%, сообщила компания в опубликованной в пятницу отчетности по МСФО, заметило The Moscow Times.

За 9 месяцев «Роснефть» заработала 277 млрд рублей против 926 млрд за тот же период годом ранее. Выручка крупнейшей нефтяной компании России упала на 18%, до 6,28 трлн рублей, а показатель EBITDA (прибыль до налогов, процентов и аммортизации) — на 29%, до 1,64 трлн рублей.

Падение прибыли «Роснефти» ускоряется: в первом квартале она заработала 170 млрд рублей, во втором — 74 млрд, а в третьем — лишь 32 млрд, что на 80% ниже, чем в июле–сентябре прошлого года.

«Причинами стали низкие цены на российскую нефть, рост дисконта российской нефти к эталонным зарубежным сортам, новые санкции против танкерного флота и отчасти — укрепление рубля», — отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

При этом из отчетности «Роснефти» на этот раз были изъяты данные о движении денежных средств, обращают внимание аналитики Альфа-банка. Речь идет о цифрах, которые отражают поступления средств на счета компании (операционный денежный поток), отток со счетов на инвестиции и финансовые расходы, а также изменения запасов наличных на счетах («денежные средства и их эквиваленты»).

В отчетности за второй квартал и полугодие «Роснефти» эти данные частично раскрывала. За 6 месяцев она получила 916 млрд рублей денежного потока от операционной деятельности, который почти полностью израсходовала на капитальные инвестиции (760 млрд рублей) и финансовые расходы, включая кредиты и займы (135 млрд рублей). По итогам работы в течения полугодия у «Роснефти» осталось лишь 22 млрд рублей, которые пополнили запасы на счетах.

«В отчетном периоде компания работала в условиях ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цен на фоне роста предложения нефти», — прокомментировал ухудшение финансовых результатов глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Дополнительное давление <…> оказали опережающая инфляцию индексация тарифов естественных монополий, увеличение затрат на обеспечение антитеррористической безопасности, высокий уровень ключевой ставки Банка России, а также наблюдаемое с начала года укрепление курса рубля», — заявил Сечин.

В первом квартале «Роснефть» была убыточной с точки зрения денежных потоков: поступления на счета были меньше оттока. Во втором квартале она вернулась в плюс, а в третьем, после засекречивания данных, неожиданно сообщила о генерации 418 млрд рублей свободного денежного потока. Откуда взялись эти деньги, впрочем, остается неясным. «Отсутствие раскрытия данных о движении денежных средств, затрудняет, а в отдельных случаях делает невозможным проверку и сопоставление приведенных менеджментом показателей», — пишет Альфа-банк.

