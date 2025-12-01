«Toyota металась из полосы в полосу»
Разборки на главном проспекте Минска попали на видео.
Белорус стал свидетелем конфликтной ситуации на проспекте Независимости в Минске. Судя по всему, участвовали двое: водитель Toyota и Lada. Их непростые взаимоотношения попали на запись видеорегистратора.
— Видео с завязкой конфликта у меня не сохранилось, осталось только то, что ADAS счел небезопасным и поэтому сохранил, — рассказал Onlíner автор видео. — Но все началось еще напротив Московского кладбища. Lada ехала с максимально разрешенной скоростью, а Toyota металась из полосы в полосу, создав опасные ситуации. Я сам, к примеру, стараюсь пропускать «спешунов». Но Lada реально при всем желании пропустить некуда было деваться: полосы были заняты. А Toyota маневрировала по всей ширине проезжей части, затем пристроилась к Lada, предположу, моргая фарами и требуя пропустить.
То, что происходило дальше, можно оценить по видео. И хоть видно с большого расстояния не очень хорошо, легко разглядеть, как один автомобиль опережает другой по разделительной зоне.
— Опередив Lada, водитель Toyota, как мне кажется, стал ее «учить» — это видно по загоревшимся стоп-сигналам, — продолжает собеседник. — А в конце Toyota стояла со всеми на светофоре в конце проспекта. То есть спешить было незачем, я ее без проблем опередил без лишних маневров, со стабильной скоростью 75—78 км/ч.