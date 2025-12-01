«Toyota металась из полосы в полосу» 1.12.2025, 16:25

Разборки на главном проспекте Минска попали на видео.

Белорус стал свидетелем конфликтной ситуации на проспекте Независимости в Минске. Судя по всему, участвовали двое: водитель Toyota и Lada. Их непростые взаимоотношения попали на запись видеорегистратора.

— Видео с завязкой конфликта у меня не сохранилось, осталось только то, что ADAS счел небезопасным и поэтому сохранил, — рассказал Onlíner автор видео. — Но все началось еще напротив Московского кладбища. Lada ехала с максимально разрешенной скоростью, а Toyota металась из полосы в полосу, создав опасные ситуации. Я сам, к примеру, стараюсь пропускать «спешунов». Но Lada реально при всем желании пропустить некуда было деваться: полосы были заняты. А Toyota маневрировала по всей ширине проезжей части, затем пристроилась к Lada, предположу, моргая фарами и требуя пропустить.

То, что происходило дальше, можно оценить по видео. И хоть видно с большого расстояния не очень хорошо, легко разглядеть, как один автомобиль опережает другой по разделительной зоне.

— Опередив Lada, водитель Toyota, как мне кажется, стал ее «учить» — это видно по загоревшимся стоп-сигналам, — продолжает собеседник. — А в конце Toyota стояла со всеми на светофоре в конце проспекта. То есть спешить было незачем, я ее без проблем опередил без лишних маневров, со стабильной скоростью 75—78 км/ч.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com