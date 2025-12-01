Как прошли переговоры между США и Украиной 1.12.2025, 16:39

Немного инсайдов.

Председатель правления украинского Института мировой политики Виктор Шлинчак рассказал о том, как прошла вчерашняя встреча между американской и украинской делегациями.

«Виткофф постоянно эмоционально что-то добавлял в ходе разговора, провоцируя на такие же эмоциональные ответы, тогда как Кушнер – зять Трампа – наоборот, держался очень сдержанно и с большинством проговоренных нашей стороной тезисов соглашался, - пишет он. - Или предлагал отложить для дальнейших обсуждений. Рубио довольно уверенно модерировал дискуссию. Давления не было.

Виткофф постоянно акцентировал внимание на "экономических выгодах для Украины" после окончания войны. Но ведь это не секрет – что взять с бизнесмена, у которого в глазах только нули, а в голове – желание зарабатывать?

Рубио больше говорил о политических последствиях – вот откуда и вышла тема наших выборов. Антикоррупционный скандал тоже затронули, но вскользь – после историй с "пленками" долгий разговор на эту тему для американской стороны сейчас не очень удобен. А если действительно появятся новые, дополнительные записи с Виткоффом, будет интересно наблюдать, как Белый дом на это будет реагировать.

В общем, переговоры выполнили свою техническую задачу. Хотя вопрос о территориях так и остался несогласованным, а гарантии безопасности от США проговорены не до конца, потому что Штаты не хотят закрепленных в "мирном плане" четких обязательств. Возможно, эти гарантии будут вынесены в отдельный документ.

Главное – нас не отключают от возможностей закупать американское оружие и не ограничивают в получении разведданных».

