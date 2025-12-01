The Telegraph: План Путина, касающийся Восточной Европы, провалился 1 1.12.2025, 16:51

Санкции США подрывают позиции России в Восточной Европе и бьют по нефтяным доходам Кремля.

Новые санкции США против нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла» наносят Москве самый чувствительный удар с начала войны, ослабляя ее влияние в Восточной Европе и одновременно лишая значительной части нефтяных доходов, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Болгария и Сербия — страны с долгими историческими связями с Россией — вынуждены вытеснять российские компании из ключевых энергетических активов. В Болгарии государство взяло под контроль крупнейший нефтеперерабатывающий завод и сеть АЗС «Лукойла», назначив временного управляющего и получив от США шесть месяцев для поиска покупателя. «Лукойл» долгие годы был главным инструментом российского влияния в стране, но парламент впервые отверг попытку президента-русофила заблокировать изъятие активов.

В Сербии под угрозой оказалась работа принадлежащей «Газпрому»: из-за санкций компания не может закупать нефть. Президент Сербии Александр Вучич готов взять компанию под контроль, рассчитывая на временные послабления от США, но эксперты считают, что влияние Москвы в Белграде стремительно уходит, а страна неизбежно движется к Западу.

Одновременно российский нефтяной экспорт переживает резкое падение. Поставки в Китай снизились до минимума за весь период войны, а продажи «Лукойла» практически исчезли. Санкции лишают бюджет России от $2,5 до $5 млрд в месяц — почти трети экспортных доходов. Москва пытается обходить ограничения, переоформляя поставки через «неизвестных» продавцов, но вернуть прежние цены, по мнению аналитиков, ей не удастся.

Эксперты считают, что экономическое давление приближает момент, когда Кремлю придется обсуждать мир на менее выгодных условиях.

