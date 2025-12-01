В РФ прогремели взрывы на железной дороге
- 1.12.2025, 17:18
Военная логистика нарушена.
В Новосибирской и Брянской областях были подорваны критически важные объекты железной дороги. В результате движение поездов для обеспечения армии РФ нарушено, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, 20 ноября днем в населенном пункте Барышево Новосибирской области прогремел взрыв на железнодорожных путях западно-сибирской железной дороги. В результате инцидента было уничтожено железнодорожное полотно. Это сделало невозможным проезд грузовых поездов и нарушило логистические маршруты врага.
При этом уже 28 ноября взрыв прогремел в городе Унеча Брянской области. На узловой станции «Унеча» «московской железной дороги» (брянское отделение) по линии маршрута Брянск-Гомель (логистический маршрут, по которому осуществляется переброска ГСМ и военной техники на территорию Беларуси) был поврежден железнодорожный состав перевозки топлива.
Как сообщают источники, в результате взрыва уничтожены по меньшей мере две цистерны с горючим, а также повреждено железнодорожное полотно.
Российские спецслужбы попытались скрыть последствия таких диверсий, но местные жители уже активно обсуждают впечатления от взрывов в соцсетях.