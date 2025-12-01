«На Новый год возможен легкий мороз и снег» 2 1.12.2025, 17:25

Какая погода будет зимой 2025-2026 в Беларуси.

В конце ноября 2025-го Белгидромет ответил, насколько серьезно нужно относиться к долгосрочным прогнозам, в частности, касаемо того, что предстоящая зима будет «самой холодной».

Начальник службы метеопрогнозов Белгидромета Марина Грицкевич сказала, что чем выше заблаговременность прогноза, тем больше вероятность ошибок:

- Долгосрочные прогнозы, особенно на несколько месяцев вперед, обычно имеют низкую оправдываемость.

Ранее ученые обращали внимание, что оправданность прогноза на 10 суток - всего 50%. А о прогнозах на месяц-два вообще серьезно говорить не приходится. Но мы может вспомнить, какие были зимы в последние годы и уловить тенденцию. Например, давайте вспомним зиму 2024/2025 годов.

На дорогах зимой надо быть особо внимательными.

Средняя температура воздуха прошлого зимнего сезона составила -1 градус, что на 2,4 градуса выше климатической нормы (-3,4 градуса), сообщал Белгидромет. Зима была очень теплой и, считай, бесснежной, заняв шестое место в ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному сезону, начиная с 1881 года.

Синоптики отмечали, что 5 из 6 теплых зим приходятся на период потепления, начавшийся в конце 80-х годов прошлого столетия. А самым теплым был зимний сезон 2019/2020 годов со среднесезонной температурой воздуха +1,5.

Белгидромет еще приводил данные с 1991 по 2025 годы про отклонение средней температуры воздуха зимнего сезона от климатической нормы. Оказывается, из 35 последних зим 22 были теплее нормы. И в последние годы температура в декабре-феврале стабильно выше нормы. Последний же период, когда холодные зимы следовали одна за другой, был в 2010-2013 годах. Довольно давно. А самая холодная зима, если брать период с 1991 года, была в 1996-м, 30 лет назад.

В общем, если тенденция последних лет сохранится, то сильных и продолжительных морозов и зимой 2025/2026 не будет, как и обильных снегопадов. Но нельзя исключать, что эта теплая полоса прервется. Одно ясно – на сегодняшний день никто не сможет дать точный прогноз даже на декабрь.

Прогноз погоды на декабрь 2025

Уже есть первые прогнозы синоптиков на начало зимы. Известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов поделился, что данные мировых прогностических центров позволяют говорить: декабрь будет на 1-1,5 градуса теплее нормы. А она, к слову, находится в пределах от минус 2 градусов на юго-западе и до минус 5 на северо-востоке Беларуси.

Первая декада декабря будет, по прогнозам синоптиков, наиболее теплой. Да и в целом, месяц обещает сохранить черты переходного сезона, и быть очень контрастным, при этом не обойдется без теплой, и даже оттепельной погоды. Скажем, тут Рябов говорит, придет ли зима в Беларусь ровно по календарю на неделе с 1 по 7 декабря.

- Обычно бывает от 12 дней с оттепелью по северо-востоку, до 20 дней по юго-западу Беларуси. То есть нас ожидают так называемые температурные качели, - отметил Рябов.

Что касается осадков, то в этом отношении в декабре в Беларуси выпадет климатическая норма. Белорусов ждут от 18 до 21 дня с осадками: снег, мокрый снег, в дни потепления – мокрый снег с дождем.

Прогноз погоды на зиму 2025 в Беларуси, снег и мороз на Новый год

Пока же можно полюбопытствовать, что пишут на сайтах долгосрочных прогнозов, о точности которых мы говорили выше.

А зима уже пришла...

Там дыхания холодной зимы не чувствуется вообще. Самый большой мороз днем в Минске на ближайшие три месяца обещают на 3-4 января – минус 7. Ночью – минус 12.

Но вот что многих порадует, так это прогноз на Новый год – обещают снег и легкий морозец: минус 4 – днем, минус 8 – ночью. Но это неточно.

Предстоящий декабрь по этим же долгосрочным прогнозам ожидается совсем нехолодный. Температура будет прыгать то на пару градусов ниже, то на пару градусов выше нуля. Но большинство дней обещают с плюсовой дневной температурой. Порой будет падать снег, но при плюсе он долго не пролежит.

Ну, а чтобы понимать, что такое по-настоящему холодная зима, давайте вспомним про ее белорусские рекорды. Холоднее всего за время наблюдений было в 1939 - 1940 годах. Средняя температура была 10,9 градусов мороза, что на 6,9 градусов ниже нормы. 17 января 1940 года в поселке Славное столбик термометра опустился до минус 42,2, а в Минске - до минус 39,1.

