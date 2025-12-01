Зеленский сделал заявление после встречи с Макроном 1 1.12.2025, 17:34

Владимир Зеленский

От активности каждого лидера сейчас многое зависит.

Украине необходим надежный мир с Россией. Войну нужно завершить как можно быстрее.

Об этом в своем телеграм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.