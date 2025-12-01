Зеленский сделал заявление после встречи с Макроном

Зеленский сделал заявление после встречи с Макроном1
- 1.12.2025, 17:34
- 2,120
От активности каждого лидера сейчас многое зависит.
Украине необходим надежный мир с Россией. Войну нужно завершить как можно быстрее.
Об этом в своем телеграм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы украинского государства, его встреча с президентом Франции - Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами также, - отметил Зеленский.
