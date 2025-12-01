Цены на золото и другие драгметаллы изменились в Беларуси

Цены на золото и другие драгметаллы изменились в Беларуси1
- 1.12.2025, 17:40
- 1,206
Сколько теперь можно выручить?
Министерство финансов Беларуси обновило расчетные цены на драгоценные металлы (кроме используемых при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд. Об этом сказано на сайте ведомства.
Новые тарифы вступили в силу с 29 ноября.
Таким образом, за 1 грамм металла в чистоте установлены следующие расценки:
- золото – 380,12 рубля (+5,58 рубля);
- серебро – 4,93 рубля (+36 копеек);
- платина – 149,50 рубля (+66 копеек);
- палладий – 130,76 рубля (-4,17 рубля);
- родий – 729,16 рубля (-43,51 рубля);
- рутений – 85,07 рубля (-1,81 рубля);
- иридий – 418,51 рубля (-8,89 рубля);
- осмий – 36,59 рубля (-78 копеек).
За 1 грамм металла в лигатуре можно будет получить:
- серебро – 4,93 рубля (+36 копеек);
- платина – 149,43 рубля (+66 копеек);
- палладий – 130,69 рубля (-4,17 рубля);
- родий – 728,80 рубля (-43,48 рубля);
- рутений – 84,99 рубля (-1,80 рубля);
- иридий – 418,09 рубля (-8,88 рубля);
- осмий – 36,55 рубля (-78 копеек).