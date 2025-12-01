Цены на золото и другие драгметаллы изменились в Беларуси 1 1.12.2025, 17:40

1,206

Сколько теперь можно выручить?

Министерство финансов Беларуси обновило расчетные цены на драгоценные металлы (кроме используемых при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд. Об этом сказано на сайте ведомства.

Новые тарифы вступили в силу с 29 ноября.

Таким образом, за 1 грамм металла в чистоте установлены следующие расценки:

- золото – 380,12 рубля (+5,58 рубля);

- серебро – 4,93 рубля (+36 копеек);

- платина – 149,50 рубля (+66 копеек);

- палладий – 130,76 рубля (-4,17 рубля);

- родий – 729,16 рубля (-43,51 рубля);

- рутений – 85,07 рубля (-1,81 рубля);

- иридий – 418,51 рубля (-8,89 рубля);

- осмий – 36,59 рубля (-78 копеек).

За 1 грамм металла в лигатуре можно будет получить:

- серебро – 4,93 рубля (+36 копеек);

- платина – 149,43 рубля (+66 копеек);

- палладий – 130,69 рубля (-4,17 рубля);

- родий – 728,80 рубля (-43,48 рубля);

- рутений – 84,99 рубля (-1,80 рубля);

- иридий – 418,09 рубля (-8,88 рубля);

- осмий – 36,55 рубля (-78 копеек).

