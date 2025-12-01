Что происходит между администрацией Трампа и венесуэльским режимом

Что происходит между администрацией Трампа и венесуэльским режимом4
США фактически закрыли небо над Венесуэлой.
Соединенные Штаты приблизились к возможным военным действиям против венесуэльского режима. Американские военные силы сосредоточены в Карибском бассейне — это крупнейшее усиление в зоне ответственности SOUTHCOM со времен конца 1980-х. США фактически закрыли небо над Венесуэлой, а инфраструктура для операций развернута как на собственных территориях, так и в странах-союзниках, включая Тринидад и Тобаго и Доминиканскую Республику, пишет National Review.
Хотя Белый дом не раскрывает официальные мотивы, текущая ситуация складывается на пересечении нескольких ключевых интересов администрации. Среди них — восстановление американского влияния в Западном полушарии, усиление безопасности Панамского канала, реализация обновленной доктрины Монро, борьба с наркокартелями и незаконной миграцией, а также демонстрация военной силы США после «потерянного авторитета» предыдущих лет.
Для Вашингтона венесуэльский режим — классический пример сращивания государства и криминальных структур. В отличие от Мексики, Каракас не предпринимает никаких шагов навстречу США в борьбе с картелями, что делает страну более удобной точкой для начала давления на «наркогосударства» региона. Присутствие в Венесуэле российских, китайских и иранских интересов усиливает восприятие угрозы.
Вашингтон также связывает кризис массовой миграции с политикой правителя Венесуэлы Николаса Мадуро: из страны уехали до четверти жителей. Для США стабилизация Венесуэлы — необходимое условие возвращения миллионов мигрантов.
Сосредоточив силы у берегов страны, администрация президента США Дональда Трампа сигнализирует, что готова защищать стратегические интересы США в регионе и реагировать на вызовы, которые напрямую ощущают американские граждане.