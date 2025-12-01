Как появился легендарный Subaru Forester 1.12.2025, 17:58

1,238

Забытый концепт стал самым успешным кроссовером японской марки.

Subaru Forester, один из самых успешных кроссоверов японской марки, начинался с незаметного концепта 1995 года под названием Streega, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В 1990-е японские автопроизводители искали новый формат компактных кроссоверов — после успеха Toyota RAV4 и Honda CR-V свою идею представила и Subaru. Компания, переживавшая подъем после запуска Legacy и Impreza, решила создать собственный многозадачный автомобиль.

Построенная на укороченной платформе Legacy, Streega была полностью рабочим прототипом. Она получила независимую подвеску и фирменный полный привод. Под капотом стоял 2-литровый турбированный двигатель от Impreza WRX мощностью 248 л.с. — впечатляющий показатель для середины 1990-х. Subaru позиционировала Streega как универсальный и динамичный легковой автомобиль.

После дебюта в Токио концепт показали и в США, а уже в 1997 году в Японии появился серийный Forester. От Streega он унаследовал общую идею, но получил новую переднюю часть, переработанные линии кузова и перешёл на платформу Impreza. В ряде стран Forester предлагался с тем же 2.0 Turbo и даже с «механикой». В США, однако, поначалу доступен был только атмосферный 2.5-литровый двигатель.

За почти три десятилетия Forester превратился из «универсала» в полноценный кроссовер, став одним из самых популярных в сегменте. Хотя спортивные версии исчезли после 2018 года, модель остаётся важной частью линейки Subaru.

