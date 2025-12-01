Роман Свитан: У Лукашенко не получится создать самолет

Роман Свитан: У Лукашенко не получится создать самолет2
- 1.12.2025, 18:13
Режим хочет помочь авиапрому РФ обходить санкции.
Режим Лукашенко объявил о планах создать «первый белорусский гражданский самолет» — в тесной кооперации с Россией.
Как можно оценить этот проект: способен ли режим действительно создать надежный самолет, или Беларусь рискует повторить судьбу российского Superjet-100, который регулярно выходит из строя и терпит аварии?
Такой вопрос сайт Charter97.org задал полковнику ВСУ в запасе, военному эксперту и летчику-инструктору Роману Свитану:
- С Беларуси часть санкций сейчас сняли. Может быть, это как раз один из механизмов, как построить самолет, а может быть, это один из вариантов, как, обходя санкции, напитать российское авиастроение европейскими и американскими устройствами, узлами и агрегатами. Есть такая вероятность. Это может быть запуском самой темы по поводу создания какого-то общего самолета, а под него — закупать подсанкционные для России узлы и агрегаты.
Думаю, все-таки в этом дело, потому что создать самолет с Россией невозможно. Я бы поверил, если бы Беларусь с Китаем могла бы сделать опять же некоторые узлы и агрегаты, но не сам самолет. В Беларуси нет самолетостроительного парка — он просто отсутствует. Узлы и агрегаты Беларусь может делать: некоторые электронные платы, может быть, сервоприводы. А вот полностью самолет — это нереально на базе Беларуси разработать.
А быть подтянутой к России в качестве поставщика — да, может быть. Вот именно этих подсанкционных устройств, которые Россия сама покупать не может. Поэтому создание самолета нереально. Я думаю, тут что-то другое.