Зеленский и европейцы встретились с Уиткоффом перед его визитом к Путину

Зеленский и европейцы встретились с Уиткоффом перед его визитом к Путину1
- 1.12.2025, 18:24
О чем договорились?
Главы Украины, Франции и Британии Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер побеседовали со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым. Об этом президент Украины сообщил в своих соцсетях.
"Только что вместе с Эммануэлем Макроном – также Кир Стармер был на связи – говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично – команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", – рассказал Зеленский.
Информацию о встрече подтвердила администрация президента Франции, где глава Украины находится с визитом.
Информированный собеседник агентства AFP заявил, что Уиткофф и Умеров провели новую встречу во Флориде. Это произошло на следующий день после состоявшихся там же украино-американских переговоров о мирном плане.