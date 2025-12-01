Зеленский и европейцы встретились с Уиткоффом перед его визитом к Путину 1 1.12.2025, 18:24

О чем договорились?

Главы Украины, Франции и Британии Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер побеседовали со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым. Об этом президент Украины сообщил в своих соцсетях.

"Только что вместе с Эммануэлем Макроном – также Кир Стармер был на связи – говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично – команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", – рассказал Зеленский.

Информацию о встрече подтвердила администрация президента Франции, где глава Украины находится с визитом.

Информированный собеседник агентства AFP заявил, что Уиткофф и Умеров провели новую встречу во Флориде. Это произошло на следующий день после состоявшихся там же украино-американских переговоров о мирном плане.

