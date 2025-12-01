Функции смартфона, о которых пользователи даже не догадываются 1.12.2025, 18:36

1,468

На что способен ваш телефон?

Для большинства владельцев смартфонов разъем в нижней части корпуса предназначен только для зарядки. Мы подключаем телефон к зарядному устройству на работе и перед сном, но игнорируют его в остальное время.

Но если ваш iPhone или смартфона на Android оснащен USB-C, он по сути превращается в полноценный мини-компьютер – и открывает массу дополнительных возможностей, пишет SlashGear.

Подключение внешнего микрофона

Через USB-C можно подключать внешние микрофоны или аудиоинтерфейсы – это удобно для съемки видео, подкастов или видеозвонков. Даже компактный микрофон с USB-C-приемником способен дать более "чистый" звук, чем встроенный динамик телефона.

Большинство пользователей уже знают, что порт USB-C на их девайсе можно использовать для передачи звука. Достаточно подключить переходник под 3,5-мм наушники (mini-Jack) с встроенным ЦАП – и можно снова пользоваться обычными проводными наушниками, будто разъём никуда и не исчез.

Но немногие знают знают, что к смартфону через USB-C можно подключать и другое аудиооборудование. Например, мобильные микрофоны – о них уже шла речь выше. А при помощи USB-C адаптеров можно использовать MIDI-клавиатуры, аудиоинтерфейсы, студийные мониторы, по сути превратив смартфон в мини-студию.

Поделиться интернетом через USB-кабель

Если Wi-Fi нестабилен или недоступен, можно передать интернет с телефона на компьютер напрямую через USB. Это работает и на Android, и на iOS.

На iPhone его можно включить, открыв "Настройки", перейдя в раздел "Сотовая связь" и выбрав "Настроить персональную точку доступа". Затем подключите iPhone к компьютеру (поддерживаются как Mac, так и Windows), и он должен сразу же распознать интернет-соединение.

На Android: проведите пальцем вниз, откройте Быстрые настройки, нажмите на кнопку Точка доступа, затем выберите Точка доступа и модем и включите пункт USB-модем.

Подключение VR-гарнитуры или внешнего дисплея

С помощью адаптера и кабеля можно подключить VR-гарнитуру, внешний дисплей, геймпад или другие устройства – получив не просто смартфон, а мультимедийную станцию.

Если говорить о VR-гарнитуре, то самым популярным вариантом считается Meta Quest 3 (поддерживается и Quest 2). Единственный нюанс – понадобятся кабели USB 3.0 SuperSpeed и совместимая карта видеозахвата UVC или UAC, которая подключается к HDMI-кабелю от телефона.

Есть и отдельный класс VR-очков от брендов вроде Xreal и RayNeo. В отличие от Meta Quest, это не полноценные гарнитуры-шлемы, а очки с виртуальными экранами внутри, которые можно подключить почти к любому устройству с видеовыходом.

Если вы раньше воспринимали разъем просто как зарядку – попробуйте подключить что-нибудь "необычное": возможно, вы откроете для себя новые сценарии использования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com