Украинцы сбили первый «Шахед» с противовоздушной ракетой на борту 1.12.2025, 18:49

Иллюстративное фото: Bloomberg

На российском дроне «Шахед» впервые обнаружили бортовое вооружение в виде ракеты класса «воздух-воздух».

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.

«Сегодня впервые на Шахеде была обнаружена ракета класса воздух-воздух Р-60. Данная комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, охотящихся за Шахедами», – отметил он.

Эксперт также опубликовал фото сбитого дрона с ракетой.

Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

По данным из открытых источников, Р-60 («изделие 62», при классификации НАТО - AA-8 Aphid «Тли») - это советская управляемая ракета «ближнего боя» класса «воздух-воздух». Разработка начата в 1967 г. Р-60 оснащена неконтактным детонатором – радиолокационным, оптическим или комбинированным, а боевая часть позволяет поражение цели в радиусе до 2,5 метров. Дальность полета ракеты составляет до 10 км.

Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать дроны типа «Шахед» для попыток поражения украинских самолетов и вертолетов в воздухе. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам инноваций Юрий Мироненко. Эти версии дронов управляются операторами. При этом подтвержденных случаев сбивания дронами украинских самолетов пока нет.

