Кто заменит Ермака в администрации Зеленского?
- 1.12.2025, 18:56
Стали известны вероятные кандидаты.
Наиболее реальными кандидатами на пост главы Офиса президента Украины являются министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы Офиса по военным вопросам Павел Палиса, сообщили источники «Украинской правды».
«По состоянию на начало недели собеседники УП называют сразу несколько фамилий на должность главы Офиса. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы ОП по военным вопросам Павел Палиса выглядят как группа наиболее реальных кандидатов», - говорится в сообщении.
«Такое назначение могло бы сместить акцент должности руководителя Офиса со скандалов и внутренних проблем на крупную международную работу, что могло бы несколько успокоить политическую ситуацию», – говорится в статье.
В то же время переход в Офиса премьера Украины Юлии Свириденко называют невозможным по двум причинам: во-первых, сама премьер смотрит на это как на дауншифтинг, во-вторых, перезапуск всего Кабмина потребует много сил.