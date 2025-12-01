закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пара из Витебска обменялась ударами молотка в голову

13
  • 1.12.2025, 19:47
  • 5,382
Пара из Витебска обменялась ударами молотка в голову

Сначала ударила дама.

В Витебске у сожителей случился конфликт из-за алкоголя — произошел обмен ударами молотка. Хотя первой агрессию проявила женщина, под стражу поместили мужчину — он бил сильнее, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Днем 25 ноября 53-летний мужчина и его 58-летняя сожительница пришли в квартиру знакомого и выпивали там втроем. Вечером все легли спать, при этом гость положил под подушку бутылку крепкого алкоголя, чтобы выпить ее утром.

Проснувшись ночью, мужчина обнаружил отсутствие своей спутницы и припасенной бутылки.

«В соседней комнате он увидел, как возлюбленная самостоятельно допивает алкоголь. Между парой возник конфликт, во время которого дама нанесла удар молотком по голове сожителю. Отобрав орудие, мужчина ответил тем же. Его удар оказался сильнее — потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения», — рассказали в УСК.

Женщину госпитализировали, фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), сейчас под стражей. Ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов и изнасилование, на сегодняшний день судимости погашены.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип