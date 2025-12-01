Пара из Витебска обменялась ударами молотка в голову 13 1.12.2025, 19:47

5,382

Сначала ударила дама.

В Витебске у сожителей случился конфликт из-за алкоголя — произошел обмен ударами молотка. Хотя первой агрессию проявила женщина, под стражу поместили мужчину — он бил сильнее, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Днем 25 ноября 53-летний мужчина и его 58-летняя сожительница пришли в квартиру знакомого и выпивали там втроем. Вечером все легли спать, при этом гость положил под подушку бутылку крепкого алкоголя, чтобы выпить ее утром.

Проснувшись ночью, мужчина обнаружил отсутствие своей спутницы и припасенной бутылки.

«В соседней комнате он увидел, как возлюбленная самостоятельно допивает алкоголь. Между парой возник конфликт, во время которого дама нанесла удар молотком по голове сожителю. Отобрав орудие, мужчина ответил тем же. Его удар оказался сильнее — потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения», — рассказали в УСК.

Женщину госпитализировали, фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), сейчас под стражей. Ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов и изнасилование, на сегодняшний день судимости погашены.

