В Кувейте госслужащий 10 лет не ходил на работу, получая зарплату

7
  • 1.12.2025, 20:04
  • 2,052
На его счет за это время поступило $340 тысяч.

В Кувейте госслужащий получил пять лет тюрьмы за то, что в течение 10 лет не появлялся на рабочем месте, но продолжал получать заработную плату, пишет Oddity Central.

Государственный служащий, имя которого местные СМИ не раскрывают, получил пять лет лишения свободы и обязан выплатить штраф около $1 млн. По материалам дела, сотрудник числился в отделе гражданских услуг, но при этом не появлялся на рабочем месте около десяти лет, продолжая ежемесячно получать зарплату. На его счет за это время поступило $340 тысяч.

Ранее два суда оправдали мужчину, однако кассационная суд признал доказательства незаконного обогащения и злоупотребления госресурсами неопровержимыми и отменила предыдущие решения.

По данным СМИ, этот вердикт стал одним из самых суровых на фоне масштабной кампании властей Кувейта по борьбе с коррупцией и мошенничеством в государственном секторе.

