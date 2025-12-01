Над Брестом почти месяц будет стелиться черный дым

Над Брестом почти месяц будет стелиться черный дым4
Жители Бреста могут наблюдать черный дым из трубы ТЭЦ в период с 2 по 29 декабря, сообщает «Брестэнерго». Это связано с плановыми испытаниями котлоагрегатов на резервном топливе — временно будут использоваться мазут и другое жидкое топливо.
Специалисты отмечают, что кратковременные выбросы черного дыма из трубы являются нормальной процедурой во время таких технологических работ и не представляют угрозы для здоровья.
Цель испытаний — обеспечить надежную и бесперебойную работу оборудования в отопительный сезон.