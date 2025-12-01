Над Брестом почти месяц будет стелиться черный дым 4 1.12.2025, 20:14

2,888

Подробности.

Жители Бреста могут наблюдать черный дым из трубы ТЭЦ в период с 2 по 29 декабря, сообщает «Брестэнерго». Это связано с плановыми испытаниями котлоагрегатов на резервном топливе — временно будут использоваться мазут и другое жидкое топливо.

Специалисты отмечают, что кратковременные выбросы черного дыма из трубы являются нормальной процедурой во время таких технологических работ и не представляют угрозы для здоровья.

Цель испытаний — обеспечить надежную и бесперебойную работу оборудования в отопительный сезон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com