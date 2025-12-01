Канада присоединяется к европейской оборонной программе 3 1.12.2025, 20:23

Впервые к инициативе присоединяется страна, не входящая в ЕС.

Канада достигла окончательной договоренности о присоединении к европейской «Инициативe по укреплению безопасности Европы» (SAFE) со вкладом в €150 млрд — впервые к инициативе ЕС по совместным оборонным закупкам присоединяется страна, не входящая в Союз. Об этом сообщили два дипломата ЕС, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Прорыв стал результатом многомесячных технически сложных переговоров и был доведен до министров на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подтвердил, что консультации с Оттавой завершены.

Участие в SAFE позволит Канаде участвовать в совместно финансируемых оборонных проектах и даст канадским компаниям доступ к конкурсам на поставку вооружений в рамках европейских программ. Для Брюсселя привлечение партнера из G7 усиливает доверие к SAFE, которая призвана синхронизировать спрос на вооружения и нарастить промышленную оборонную мощь Европы.

По правилам программы, доля третьих стран в стоимости систем, закупаемых по SAFE, ограничена 35%, однако для Канады может быть сделано исключение — при условии уплаты взноса, рассчитанного с учетом ВВП, конкурентоспособности и глубины кооперации с европейскими производителями.

На переговорах стороны также согласовывали вопросы контроля за интеллектуальной собственностью и ограничения на неевропейские компоненты в чувствительных системах — от дронов до ПРО и стратегических платформ.

Переговоры с Великобританией, которые велись параллельно, завершились безрезультатно. Соглашение совпало с важной вехой SAFE: все 19 стран-участниц представили планы расходов, которые будут профинансированы льготными кредитами. По словам Кубилюса, 15 государств включили в них поддержку Украины — «на миллиарды, а не миллионы» евро.

