закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Памёр шматгадовы дырэктар выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» Генадзь Пашкоў

  • 1.12.2025, 20:50
Памёр шматгадовы дырэктар выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» Генадзь Пашкоў
Генадзь Пашкоў
Фота: X boh x

Яму было 77 гадоў.

Памёр паэт, былы шматгадовы дырэктар выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі Генадзь Пашкоў. Яму было 77 гадоў, паведамляе «Радыё Свабода».

Пашкоў нарадзіўся 23 сакавіка 1948 году ў вёсцы Малыя Ліпавічы Чашніцкага раёну. Вучыўся на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўнівэрсытэту. Працаваў рэдактарам літаратурна-драматычных перадач для дзяцей і юнацтва на Беларускім радыё, потым у часопісе «Полымя», загадчыкам рэдакцыі, адказным сакратаром, намесьнік галоўнага рэдактара.

Зь лютага 1996 году да 2008 году Пашкоў быў дырэктарам выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі. З 2008 да 2016 года – першым сакратаром Саюзу пісьменьнікаў Беларусі.

У 2013 годзе ён атрымаў званьне заслужанага дзеяча культуры Беларусі.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип