В НХЛ зажег еще один белорусский хоккеист
- 1.12.2025, 21:21
Артем Левшунов помог «Чикаго» вернуться с 0:3 и победить «Анахайм».
В матче НХЛ «Чикаго Блэкхокс» одержал домашнюю победу над “Анахайм Дакс» со счетом 5:3.
Игра прошла в ночь на 1 декабря по белорусскому времени.
По ходу встречи хозяева отыгрались с 1:3, переломив ход поединка во втором и третьем периодах.
А 20-летний белорусский защитник Артем Левшунов вышел во второй паре с Уайаттом Кайзером и вновь проявил себя в большинстве.
На 32-й минуте он поймал соперников на неудачной смене и начал комбинацию, которая завершилась голом Кирби Дака. Это была третья шайба «Чикаго».
В списке лучших бомбардиров среди новичков 20-летний уроженец Жлобина с 13 очками делит 4-6 место. По 19 очков имеют в копиле сразу три хоккеиста — Демидов (6+13), Сеннеке (7+12) и защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (8+11).