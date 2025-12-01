В НХЛ зажег еще один белорусский хоккеист 1.12.2025, 21:21

Фото: arty_levshunov5 / Instagram

Артем Левшунов помог «Чикаго» вернуться с 0:3 и победить «Анахайм».

В матче НХЛ «Чикаго Блэкхокс» одержал домашнюю победу над “Анахайм Дакс» со счетом 5:3.

Игра прошла в ночь на 1 декабря по белорусскому времени.

По ходу встречи хозяева отыгрались с 1:3, переломив ход поединка во втором и третьем периодах.

А 20-летний белорусский защитник Артем Левшунов вышел во второй паре с Уайаттом Кайзером и вновь проявил себя в большинстве.

На 32-й минуте он поймал соперников на неудачной смене и начал комбинацию, которая завершилась голом Кирби Дака. Это была третья шайба «Чикаго».

В списке лучших бомбардиров среди новичков 20-летний уроженец Жлобина с 13 очками делит 4-6 место. По 19 очков имеют в копиле сразу три хоккеиста — Демидов (6+13), Сеннеке (7+12) и защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (8+11).

